انعقاد اللقاء السنوي لمبادرة أصدقاء الإستراتيجية

وتعد مبادرة أصدقاء الإستراتيجية تجسيداً لما تعيشه المملكة، من تطوير لسائر مجالات الحياة على هدي رؤية 2030، نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وتجمع كفاءات وطنية ومجموعة من أبناء دوت الخليج، الذين يتمتعون بالقدرة والخبرة والمعرفة التخصصية، ليساهموا بخبراتهم وكفاءتهم لخدمة دوت الخليج، من الأعضاء الفاعلين القادرين على تجسيد الفكرة إلى واقع والحلم إلى حقيقة.
ويوضح المستشار محمد آل رزيق رئيس مجلس الإدارة بالمبادرة، والعضو المشارك في التحول الوطني لرؤية 2030: أننا كأعضاء نطمح أن تكون مبادرة أصدقاء الإستراتيجية «مبادرة غير هادفة للربح» ومنبرا داعما وبيت خبرة، لنشر الثقافة الإستراتيجية المتعلقة بمفاهيم الرؤية الوطنية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عرَّاب الرؤية، وموجهة للمواطنين بكافة مستوياتهم لرفع الوعي الإستراتيجي لمفهوم الرؤية الوطنية من خلال أفضل الممارسات الدولية والمحلية.
وأشار المستشار آل رزيق إلى أن المبادرة بدأت بـ 1800 عضو إستراتيجي وذلك قبل أقل من عامين، بينما وصل عدد الأعضاء في الوقت الحالي إلى 7000 عضو، وأضاف أن مبادرة أصدقاء الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق ما يقارب الـ 200 ألف عضو، بحلول عام 2030.
يذكر أن هذه الجهود توجت باعتمادها منشأة مجتمعية بتاريخ 29/12/2021 وبترخيص رقم - 12/000068 بإشراف كلٍ من وزارة الموارد البشرية والتنمية، ومنشآت وبرنامج التحول الوطني.
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