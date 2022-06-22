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انعقاد اللقاء السنوي لمبادرة أصدقاء الإستراتيجية

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ينعقد مساء الأربعاء، اللقاء السنوي الثاني لمبادرة أصدقاء الإستراتيجية، حيث سيشهد اللقاء فعاليات ذات علاقة بالرؤية الوطنية 2030، بحضور قيادات ومستشارين شاركوا في بناء الرؤية المباركة.

وتعد مبادرة أصدقاء الإستراتيجية تجسيداً لما تعيشه المملكة، من تطوير لسائر مجالات الحياة على هدي رؤية 2030، نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وتجمع كفاءات وطنية ومجموعة من أبناء دوت الخليج، الذين يتمتعون بالقدرة والخبرة والمعرفة التخصصية، ليساهموا بخبراتهم وكفاءتهم لخدمة دوت الخليج، من الأعضاء الفاعلين القادرين على تجسيد الفكرة إلى واقع والحلم إلى حقيقة.

ويوضح المستشار محمد آل رزيق رئيس مجلس الإدارة بالمبادرة، والعضو المشارك في التحول الوطني لرؤية 2030: أننا كأعضاء نطمح أن تكون مبادرة أصدقاء الإستراتيجية «مبادرة غير هادفة للربح» ومنبرا داعما وبيت خبرة، لنشر الثقافة الإستراتيجية المتعلقة بمفاهيم الرؤية الوطنية، بدعم من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين عرَّاب الرؤية، وموجهة للمواطنين بكافة مستوياتهم لرفع الوعي الإستراتيجي لمفهوم الرؤية الوطنية من خلال أفضل الممارسات الدولية والمحلية.

وأشار المستشار آل رزيق إلى أن المبادرة بدأت بـ 1800 عضو إستراتيجي وذلك قبل أقل من عامين، بينما وصل عدد الأعضاء في الوقت الحالي إلى 7000 عضو، وأضاف أن مبادرة أصدقاء الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق ما يقارب الـ 200 ألف عضو، بحلول عام 2030.

يذكر أن هذه الجهود توجت باعتمادها منشأة مجتمعية بتاريخ 29/12/2021 وبترخيص رقم - 12/000068 بإشراف كلٍ من وزارة الموارد البشرية والتنمية، ومنشآت وبرنامج التحول الوطني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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