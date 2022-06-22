اخبار الخليج – المحافظة الشمالية تقيم حملة الجينوم بالتعاون مع المنسقية العامة للمحافظات وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة

محمد بن مسعود - الدمام - نظمت المحافظة الشمالية بالتعاون والتنسيق مع المنسقية العامة للمحافظات وإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة حملة «الجينوم الوطني»، وذلك دعما لمشروع مركز الجينوم الوطني لتوفير فرص حياة افضل عن طريق توفير قاعدة بيانات للحمض النووي في مملكة البحرين.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة السيد علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية أن مفهوم مركز الجينوم يتماشى مع معايير اعتماد عالي مدينة صحية ، لتحسين صحة السكان العلاجية والوقائية من الأمراض الوراثية، مضيفاً أن المحافظة الشمالية بصدد التعاون مع مركز الجينوم الوطني للتوعية الصحية لمشاركة أهالي عالي في دعم الحملة الوطنية وبدور الجينات الوراثية في تشخيص الأمراض واكتشاف المبكر لها.

وأعرب محافظ الشمالية عن شكره وتقديره لسعادة العميد أحمد هجرس مساعد المنسق العام للمحافظات وادارة الصحة العامة على هذه المبادرة الصحية، حيث قام بتكريم السيدة شيماء الحرم أخصائية مختبرات طبية بوزارة الصحة والسيدة هاجر المحمود رئيس فرع الإعلام بالمنسقية العامة للمحافظات.