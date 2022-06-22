اخبار الخليج – هيئة التشريع والرأي القانوني تشارك في اجتماع مسؤولي إدارات التشريع

محمد بن مسعود - الدمام - برئاسة رئيس الهيئة المستشار نواف حمزة الأربعاء 22 يونيو 2022, 06:46 م

شارك رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة في الاجتماع الواحد والعشرون للَّجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول مجلس التعاون الذي عقد اليوم الاربعاء في الرياض، بحضور الأمانة العامة لمجلس التعاون.

وناقش الاجتماع عدد من الموضوعات المتعلقة بالتشريعات والقوانين المدرجة على جدول إعمال إدارات التشريع بدول المجلس.

علماً بأن الهيئة تشارك في الاجتماع بوفد برئاسة رئيس الهيئة المستشار نواف عبدالله حمزة، وعضوية المستشار المساعد يوسف الصباغ.

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