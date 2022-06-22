اخبار الخليج – بالصور.. البحرين تشيع فارسها الإعلامي والصحافي الأستاذ القدير سعيد الحمد

محمد بن مسعود - الدمام - تصوير: حسن قربان شيعت جموع غفيرة الإعلامي والصحافي الأستاذ القدير سعيد الحمد إلى مثواه الأخير في مقبرة المحرق مساء اليوم. وشارك في التشييع لفيف من المسؤولين في المملكة، وجمع من الصحافيين والإعلاميين والمواطنين. مستذكرين مشواره المهني الحافل على مدى ثلاثة عقود في الإذاعة والتلفزيون والصحافة، واسهاماته النيرة في الحركة الاجتماعية والثقافية والفكرية في المملكة والخليج العربي.

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