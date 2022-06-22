أول تعليق لـ محمد صلاح على رحيل ماني من ليفربول

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

ودع اللاعب المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف، ليفربول الإنجليزي، زميله السنغالي ساديو ماني، عقب انتقاله لصفوف بايرن ميونخ الألماني.

ونشر صلاح مجموعة من الصور رفقة ماني، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مغردا: “لقد كانت رحلة رائعة! شكرًا لك على كل الأوقات السعيدة، وأتمنى لك كل التوفيق في مغامرتك الجديدة! سنفتقدك جميعًا”.

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، تعاقده مع الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول، لينضم الأخير بشكل رسمي إلى صفوف البافاري بداية من الموسم المقبل.

وأكد بايرن ميونخ في بيان رسمي أن عقده مع ساديو ماني لمدة 3 مواسم مقبلة، ليلعب ماني ضمن كتيبة أليانز أرينا حتى عام 2025.

ولم يكشف بايرن ميونخ في بيانه الرسمي قيمة شراء ساديو ماني من ليفربول، لكن تقارير عالمية أكدت أن قيمة الصفقة بلغت 32 مليون يورو.

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وكان عقد ماني مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم المقبل 2023، قبل أن يقرر الدولي السنغالي الرحيل عن قلعة أنفيلد.

ولعب ماني بين صفوف ليفربول 6 مواسم، خاض خلالها 269 مباراة وسجل 120 هدفاً وصنع 48 هدفاً آخر، وحقق 6 ألقاب مع الريدز هي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.