اخبار الخليج – إحالة المتهم بحرق 3 مركبات للنيابة العامة

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت شرطة محافظة العاصمة من القبض، ظهر أمس على شخص «19 عاما» وإحالته للنيابة العامة، وذلك إثر قيامه بالحرق عمدا لثلاث مركبات في منطقة الرفاع بتاريخ 20 يونيو 2022.

وأوضحت أعمال البحث والتحري التي تم مباشرتها في هذا الشأن، أن المذكور الخليج 365 تورطه في عدد من القضايا الأمنية، ومطلوب القبض عليه، فيها.

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