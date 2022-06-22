اخبار الخليج – مركز الطبيب التخصصي ينال «الاعتماد الذهبي» في رعاية المرضى والمراجعين

نال «الطبيب التخصصي»، أحد أكبر المراكز الطبية التخصصية في البحرين، شهادة «الاعتماد الذهبي» من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، ليكون بذلك في مقدمة المراكز الصحية والطبية البحرينية التي تنال هذا الاعتماد الموثوق دوليا، وبما يعكس الالتزام الراسخ لدى إدارة المركز بتقديم خدمات رعاية صحية للمراجعين والمرضى تلبي احتياجاتهم وتحقق رضاهم الكامل، ووفقا لأفضل المعايير العالمية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة مركز الطبيب التخصصي، الدكتور سامر درويش، عن الفخر لكون المركز جاء في صدارة المراكز الصحية والطبية التي أخذت على عاتقها الارتقاء بعملها بما يلاقي المعايير النوعية التي وضعتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وفقا لأفضل المراجع العالمية، مثمنا العمل النوعي الذي تقوم به الهيئة برئاسة الدكتورة مريم الجلاهمة وفريق عملها المتميز في دعم مختلف المنشآت الصحية الخاصة، ومنوها أيضا بالجهود التي بذلتها فرق العمل في المركز من أطباء ومساعدين وفنيين وإداريين من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز.

وقال «من خلال هذا الاعتماد نؤكد مجددا حرصنا على دعم جهود تطوير القطاع الصحي والطبي في مملكة البحرين وفقا للأهداف الطموحة التي وضعتها الاستراتيجية الوطنية للصحة، إضافة إلى تشجيع السياحة العلاجية، وتعزيز ثقة المراجعين والمرضى وثقة المجتمع البحريني ككل بجودة وسلامة الرعاية الصحية المقدمة من قبل مركز الطبيب التخصصي»، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحصول على الاعتماد الذهبي ليس نهاية المطاف، وإنما رحلة يواصل القائمون على المركز السير فيها ومواكبة أفضل المعايير العالمية التي يجري تحديثها باستمرار، حفاظا على ريادة وتميز مركز الطبيب التخصصي في مملكة البحرين.

يشار إلى أن مركز الطبيب التخصصي انطلق في مملكة البحرين في العام 2013 ليتوسع في السنوات اللاحقة مستفيدا من تطور قطاع خدمات الرعاية الصحية في المملكة ويصبح واحدا من أكبر المراكز المتكاملة، ويضيف إلى خدماته في مجال طب الأسنان مختلف الاختصاصات الطبية من نسائية وأطفال وجلدية وغيرها، ويعمل المركز من خلال فرعين حاليا في كل من سلمباد والمحرق، وتشمل خطة التوسع إطلاق فرعين آخرين في كل من المحافظة الجنوبية والشمالية.