5 شركات بحرينية ضمن قائمة «فوربس» لأقوى 100 شركة في الشرق الأوسط

محمد بن مسعود - الدمام - كشف «فوربس» الشرق الأوسط عن قائمتها السنوية لـ «أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط» لعام 2022، لتسلط الضوء على الشركات الأكبر والأكثر قيمة وربحية في المنطقة.

وضمت القائمة 5 شركات بحرينية، حيث جاء البنك الأهلي المتحد في المركز 32، وشركة المنيوم البحرين البا في المركز 47، ومجموعة بنك ABC في المركز 88، ثم بنك البحرين الوطني في المركز 95، وأخيرا شركة بتلكو في المركز 100.

وأعدت القائمة بالاعتماد على المعلومات والبيانات من أسواق المال في دول المنطقة، لتصنيف الشركات وفقًا للقيمة السوقية والمبيعات وإجمالي الأصول وصافي الأرباح لعام 2021. وقد استبعدت الشركات التي لم تفصح عن قوائمها المالية المجمعة والمدققة لعام 2021، وذلـك حتى 20 أبريل/ نيسان 2022.

وللعام الثالث على التوالي، تصدرت عملاق النفط والغاز أرامكو السعودية، بمبيعات بلغت 400.5 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 2.3 تريليون دولار. بينما حّلت شركة سابك في المركز الثاني مع مبيعات بلغت 46.6 مليار دولار، وقيمة سوقية بلغت 100.5 مليار دولار، تليها مجموعة بنك قطر الوطني في المركز الثالث بمبيعات 14 مليار دولار، وقيمة سوقية بنحو 59.1 مليار دولار، وهي الشركة القطرية الوحيدة المصنفة ضمن أول 20 مركز في القائمة.

فيما هيمنت السعودية على قائمة العام بـ33 شركة، تليها الإمارات بـ25 شركة، ثم قطر بـ16 شركة، لتشكل 3 دول خليجية نحو 75% من التصنيف.

ومثل قائمة العام الماضي، تصدر قطاع البنوك والخدمات المالية القائمة بواقع 42 شركة، حيث تشكل البنوك نحو 50% من الشركات المصنفة ضمن أقوى 10 شركات في الشرق الأوسط. يليه قطاعا الصناعة والاتصالات بواقع 11 شركة لكل منهما. إلا أن شركات الطاقة والصناعة والبتروكيماويات كانت الأكثر ربحية، حيث شّكلت 65% من إجمالي أربـاح 100 شـركـة في القائمة.

وقد أدت الزيادة الكبيرة في أسعار النفط إلى التعافي السريع في دول الخليج، حيث شهدت شركات منطقة الشرق الأوسط أداءً قويًا، إذ سجلت أقوى 100 شركة أرباحًا مجمعة بقيمة 201.7 مليار دولار في عام 2021، مقارنة بـ91 مليار دولار في عام 2020. وفي المجمل، وصل مجموع القيم السوقية لـ100 شركة إلـى 4 تريليون دولار، مقابل 3 تريليون دولار في قائمة العام الماضي. كذلك ارتفع إجمالي أصول الشركات إلى 4.2 تريليون دولار، وقفزت الإيرادات بنسبة 44% أي بنحو 794 مليار دولار.

وبفضل انتعاش بيئة الأعمال، شهدت قائمتنا لعام 2022 دخول 24 شركة جديدة، بعضها أدرج في أسواق المنطقة مؤخًرا، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، وألفا ظبي القابضة، وفيرتيغلوب، وأدنوك للحفر، وأكوا باور، ومجموعة موانئ أبوظبي و(Solutions by stc) وشركة النهدي الطبية.

كما كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها الأولى «أقوى 50 شركة في مصر» لعام 2022، التي تضم الشركات الأكثر ربحية والأعلى قيمة في الدولة. بلغ إجمالي القيم السوقية لدى 50 شركة نحو 28.5 مليار دولار، وتخطى مجموع الأصول 142 مليار دولار. بينما وصلت المبيعات الإجمالية للشركات إلى 39.1 مليار دولار، ومجموع صافي الأرباح 5.4 مليار دولار.