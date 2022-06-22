محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
سلط تقرير نشرته قناة الإخبارية، اليوم الأربعاء، على الاهتمام الكبير، الذي أبدته وسائل الإعلام التركية بزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ إلى دولة تركيا.
وبحسب الإخبارية، فقد وصفت وسائل الإعلام التركية بكافة أنواعها، المقروءة والمسموعة والمرئية، الزيارة بـالاستراتيجية والتي من شأنها تنمية العلاقات بين البلدين.
وقال”أورهان سالي” مدير قناة “أخبر” الإخبارية التركية، إن الزيارة تاريخية، مشير إلى أن الشعب التركي والقيادة، توليها أهمية كبيرة، حيث تعد نقطة تحول كبيرة وهامة في مسار العلاقات بين البلدين، وتؤسس لعمل مشترك واسع النطاق.
من جانبها أكدت “أصلي توبراك”، وهي صحفية تركية، أن مثل هذه الزيارات لها فوائد كبيرة على المدى القريب والبعيد، بسبب الاتفاقيات التي تنتج عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. شاهد ماذا قال الإعلام التركي عن زيارة ولي العهد لـ أنقرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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