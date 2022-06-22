اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة: تسخير كافة الإمكانيات والجهود اللازمة لمواصلة تطوير جودة وكفاءة الخدمات الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة الحرص على تسخير كافة الإمكانيات والجهود اللازمة لمواصلة تطوير جودة وكفاءة الخدمات الصحية برفع مستوى الرعاية الصحية واستدامتها، وتحقيق معدلات متقدّمة من التنافسية والشفافية والعدالة، بما يسهم في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وبفضل ما تحظى به كافة المشاريع والبرامج الهادفة لتطوير القطاع الصحي من دعم ومتابعة مستمرّة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك لدى لقاء معاليه اليوم رؤساء تحرير الصحف المحلية والمدير العام لوكالة أنباء البحرين، بحضور السيد يوسف محمد البنخليل الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، والدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، وعدد من المسؤولين، وذلك لاطلاعهم على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني، ومشروع التسيير الذاتي لمراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية.

وخلال اللقاء، أكد معاليه على الدور الهام الذي تقوم به الصحافة المحلية والإعلام الوطني كشريك فاعل في دعم جهود تنفيذ كافة المشاريع والبرامج الوطنية والتنموية لاسيّما المتعلّقة بالقطاع الصحي، والذي لها الأثر في توعية المجتمع بأهميتها وضرورة الوقوف مع مسارات تنفيذها حتى تُحقّق أهدافها المنشودة والتي سينعكس أثرها على الجميع بالخير والنماء.

كما تمّ خلال اللقاء، استعراض تفاصيل تنفيذ برنامج التسيير الذاتي، والذي يعتبر مشروع «اختر طبيبك» الذي يتم تطبيقه تجريبياً في محافظة المحرق أحد أبرز برامجه، منوهاً معاليه بأنّ التسيير الذاتي سيسهم في تسجيل أعلى معدلات الأداء وتحقيق أقصى درجات الرضا من خلال تطوير الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير الدولية المعتمدة، واستناداً على الأولويات المستقبلية التي ترتكز على توفير أفضل سبل الرعاية الطبيّة للمريض في البيئة المناسبة والمهيأة لذلك.

وقد أكد الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية الحرص على تسريع وتيرة إنجاز أهداف مشروع التسيير الذاتي، للمتابعة في تحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى ما تم تحقيقه من إنجازات في المستشفيات الحكومية لتصب في مصلحة الوطن والمواطن.

من جانبهم، أشاد رؤساء التحرير بالجهود الكبيرة المبذولة في رفد القطاع الصحي، بما يحقق التغطية الصحية الشاملة بأعلى مستويات الجودة والاستدامة، من خلال تطبيق البرنامج والذي يأتي في إطار التطوير الشامل للخدمات الصحية في المملكة.