اخبار الخليج – في ندوة المرأة الخليجية في الإعلام .. إعلاميات: الإعلام الخليجي قادر على ترسيخ الهوية الخليجية والحفاظ عليها

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الإعلاميات المشاركات في ندوة المرأة الخليجية في الإعلام التي تم تنظيمها اليوم ضمن فعاليات مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون أن الإعلام الخليجي قادر على ترسيخ الهوية الخليجية والحفاظ عليها، معتبرات أن الإعلام الخليجي هو إعلام واحد و إن اختلفت اللهجات، فهو يحمل في مضامينه أهدافاً مشتركة.

وأشرن الى أهمية الالتزام بمعايير الكفاءة والقدرة والمعرفة في العمل الاعلامي، وأوضحن أهمية مواصلة تمكين النساء ودعمهن باعتبارهن شريكات في عملية التنمية.

و شارك في الندوة التي شهدت تفاعل ومداخلات الحضور كل من السيدة أمل الحليان مديرة إدارة البرامج بقطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي، و الإعلامية البحرينية إيمان مرهون والمذيعة السعودية مريم الغامدي والسيدة بيان البلوشية المذيعة في تلفزيون سلطنة عمان، والسيدة إيمان الكعبي رئيس قسم التواصل الاجتماعي في إذاعة قطر، والاعلامية الكويتية إيمان النجم و أدارت الندوة الإعلامية شيماء رحيمي.

و أشادت الإعلاميات بموقف الاعلام الرسمي و دوره في دعم المرأة وإعطائها الفرص المتكافئة، واستعرضن بعض التجارب الناجحة لوجود المرأة في العمل الإعلامي.

وأكدن على ضرورة تكامل العمل الإعلامي بحيث يجمع أصحاب الخبرة بالكوادر الشابة للوصول إلى أفضل النتائج والمخرجات.

وأجمعت الإعلاميات على أن المهنة مليئة بالتحديات لكل من المرأة والرجل ، فمنذ أن كان الاعلام التقليدي هو المسيطر وصولا إلى دخول الاعلام الحديث تأتي مراحل التطور لتبين أهمية التمسك بالضوابط المهنية سواء كانت في الإعلام المطبوع أو المرئي أو المسموع وحتى الإعلام الجديد.

وأكدت المتحدثات أهمية عقد المهرجان لما يمثله من فرصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات التي تواجه صناعة الإعلام، واستعرضن المتحدثات مسيراتهن المهنية التي تنوعت بين الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع والتواصل الاجتماعي، مؤكدات قدرة المرأة على مواكبة التطور في كل مجال و التغلب على الصعوبات ، واستذكرن مسيرة الرائدات في العمل الإعلامي في الدول الخليجية.