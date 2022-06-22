اخبار الخليج – وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان يزور متحف البحرين الوطني 

محمد بن مسعود - الدمام - زار معالي السيد جينبيك كولوبييف وزير خارجية جمهورية قيرغيزستان الصديقة متحف البحرين الوطني اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022م حيث كان في استقباله السيدة فرح مطر مديرة إدارة الثقافة والفنون بهيئة البحرين للثقافة والآثار. وتأتي هذه الزيارة في إطار زيارة معالي وزير خارجية قيرغيزستان إلى مملكة البحرين.

وخلال الزيارة تعّرف معاليه على أهم المراحل التاريخية التي شكلت حضارة مملكة البحرين، حيث تجول في القاعات الرئيسة للمتحف بداية من قاعة دلمون، وحتى قاعة المدافن التي توفر معلومات حول موقع تلال مدافن دلمون الأثرية التي تعكس مرحلة مهمة وأساسية من التاريخ الحضاري لمملكة البحرين وهو الموقع الثالث للبحرين على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وإلى جانب ذلك اطلع معاليه على ما يحتويه متحف البحرين الوطني من مقتنيات ومكتشفات أثرية بالإضافة إلى زيارة معرض محطات في تاريخ مطار البحرين الذي يسلط الضوء على خمسين سنة من تاريخ تطوير مطار البحرين الوطني من خلال صور تاريخية نادرة ووثائق وأفلام وثائقية.

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