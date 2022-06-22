شاهد.. رفع الاذان في بقايا مسجد يزيد عمره عن 1200 عام في النقب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشف علماء آثار الأربعاء عن مسجد ريفي قديم نادر في النقب بجنوب فلسطين المحتلة.

وقالت سلطة الآثار في بيان إن بقايا المسجد الذي يعتقد أن عمره يزيد عن 1200 عام اكتشفت خلال أشغال بناء حي جديد في مدينة راهط البدوية. ويحتوي المسجد على “غرفة مربعة وجدار مواجه لاتجاه مكة مع محراب نصف دائري في الجدار يشير الى الجنوب”.

واشارت سلطة الآثار إلى أن “هذه السمات المعمارية الفريدة تظهر أن المبنى كان يستخدم كمسجد … ربما كان يستضيف عشرات المصلين في وقت واحد”.اضافة الى ذلك تم اكتشاف “مبنى فخم” على مسافة قصيرة من المسجد مع بقايا أدوات المائدة والتحف الزجاجية التي تشير إلى ثراء ساكنيه.