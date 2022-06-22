استشاري يحذر من ترك “الكبسة” في غرفة درجة حرارتها عالية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، اليوم الأربعاء، من خطورة ترك الطعام المطبوخ في غرفة درجة حرارتها عالية.

وأكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أن ترك الطعام المطبوخ (كبسة مثلاً) في درجة حرارة الغرفة 32 مئوية لمدة 4 ساعات فأكثر يزيد من احتمالية التسمم البكتيري بشكل كبير.

جاء ذلك في رده على سؤال ما سبب كثرة حدوث التسمم الغذائي في الصيف؟، مشيرا إلى أن الصحيح، هو أكل الطعام مباشرة بعد الطبخ أو حفظه في الثلاجة.