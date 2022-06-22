اخبار الخليج – ضمن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني «بحريننا».. برامج وفعاليات متنوعة لطلبة المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة

محمد بن مسعود - الدمام - تتواصل برامج وفعاليات المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة الذي يعد أحد مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة «بحريننا»، ويقام بالتعاون مع صندوق العمل «تمكين» بنسخته الثالثة عشر، ويشمل الفئة العمرية ما بين 12 حتى 17 سنة من الجنسين.
حيث يهدف المعسكر إلى تعزيز المواطنة وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتسامح، وغرس الهوية الإسلامية، وربط الحاضر بالماضي وتعميق المعرفة بالتاريخ الوطني، بالإضافة لترسيخ وفهم الواجبات والمسئوليات الوطنية. بالإضافة لعدد من الأهداف المختلفة التي تعمل على تهيئة المشاركين للاستعداد للمستقبل ومواجهة التحديات المختلفة.
وقد تضمنت فعاليات المعسكر الصيفي عدداً من الزيارات التي تنظيمها بالتعاون مع المحافظات، وعدد من ورش العمل المتنوعة، حيث قام طلبة المعسكر بزيارة إلى مجلسي الشورى والنواب بهدف التعرف وتعميق الوعي بالمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودور السلطة التشريعية، وتعزيز ثقافة المشاركة في الترشيح والانتخاب لدى الشباب، كما قام الطلبة بزيارة دار أكوا للاستزراع السمكي بهدف التعرف على جهود المركز في توفير الأمن الغذائي، وتعريفهم بالتحديات البيئية المحلية والتي تتطلب منهجاً خاصاً في التعامل مع استزراع الأسماك فيما يتعلق بدرجة الحرارة والملوحة في المزارع السمكية، وزيارة قلعة الشيخ سلمان بن أحمد الفاتح بالرفاع للاطلاع على موقعها الاستراتيجي وتاريخها الهام لمملكة البحرين، بالإضافة لقيام الطلبة بعدد الأنشطة المتعلقة بخدمة المجتمع.
كما شملت فعاليات المعسكر الصيفي عدداً من ورش العمل المختلفة من أبرزها ورشة عمل «مشروع جلالة الملك»، والذي تم خلالها تقديم نبذة تعريفية للطلبة عن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، وإنجازات جلالة الملك المعظم الخيرية والإنسانية داخل وخارج مملكة البحرين، وذلك بهدف غرس قيم الولاء والتعاون وحب عمل الخير والتطوع، كما شارك الطلبة في ورشة عمل «استغلال المراهقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي» التي قدمها مركز NGN للتدريب والتي تهدف إلى التوعية بمخاطر الانترنت، وتعلم مبادئ الأمن السيبراني للمساعدة على الحفاظ على أمان الجميع، وورشة «رفق» والتي تهدف إلى تعليم الشباب استراتيجيات تحديد ميولهم الدراسية، وتعلم اختيار التخصص الجامعي، والحديث عن وضع السوق وحاجته، بالإضافة لغيرها من ورش العمل المتنوعة والتي تسهم زيادة وعي الطلبة واكسابهم معلومات ومهارات جديدة تساعدهم في حياتهم المستقبلية.
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