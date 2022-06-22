وكانت اللجنة أعلنت في وقت سابق عن تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في عدد من الأحياء وهي: (المتنزهات– قويزة– العدل والفضل- أم السلم– ك14 الشمالي)، وسيجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولا لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية حسب الخطة التنفيذية المعلنة سلفاً.
يذكر أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى والتي تشمل 32 حيًا عشوائيًا، حيث تم الانتهاء من إزالة 20 حيًّا منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولًا لمرحلة لإزالة الكاملة للأحياء المتبقية والبالغ عددها 12 حيًا عشوائيًا.
الأحياء:
• بني مالك
• الورود
• مشرفة
• الجامعة
• الروابي
• العزيزية
• الرحاب
كانت هذه تفاصيل خبر بدء إزالة 7 أحياء عشوائية في جدة - #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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