شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدعو لتقديم المساعدات لمتضرري زلزال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن خالص تعازيه لأفغانستان في الضحايا الذين قضوا جراء الزلزال الذي ضرب شرق البلاد يوم 22 يونيو 2022.

وقدم الأمين العام تعازيه ومواساته لأسر الضحايا من القتلى والمنكوبين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء، وأن يحفظ أفغانستان وشعبها من كل سوء.

ودعا الأمين العام المنظمات العاملة في المجال الإنساني في العالم الإسلامي إلى الإسراع لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية للمتضررين من الزلزال ولشعب أفغانستان الذي يواجه ظروفا إنسانية واقتصادية صعبة تستدعي التحرك العاجل لرفع معاناته.