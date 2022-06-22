شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب 91 طنًا من «القات» بعدد من المناطق عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير وتبوك من إحباط محاولات تهريب طن و(13.6) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر و(91) طنًا و(188) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر( 441. 160) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، والقبض على المشاركين في محاولة تهريبها وعددهم (128) متهمًا، منهم (52) مواطنًا، و(76) مخالفا لنظام أمن الحدود: (38) من الجنسية الإثيوبية و(31) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الصومالية و(2) من الجنسية الإريترية و(2) من الجنسية المصرية و(1) من الجنسية السودانية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.