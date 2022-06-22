شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة العقار» تضبط 2486 إعلاناً مخالفاً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الهيئة العامة للعقار 2486 إعلاناً عقارياً مخالفاً خلال الفترة 21 مايو 22 يونيو الجاري، عالجت منها 340 إعلاناً، وأحالت 983 إعلاناً إلى إدارة التحقيق وفضّ المنازعات، فيما لا زال 1163 إعلاناً تحت الإجراء؛ وذلك ضمن جهود الهيئة في متابعة تنفيذ قراري ضوابط الإعلانات العقارية، ومعايير ترخيص المنصات الإلكترونية لخدمة القطاع العقاري ورفع جودة الخدمات المقدمة في القطاع وضمان حفظ الحقوق.

وأوضحت الهيئة أنها صنفّت 39 منشأة عقارية، فيما بلغ عدد النزاعات العقارية المنظورة في المركز السعودي للتحكيم العقاري 38 نزاعاً عقارياً، كما باشر مركز خدمة الشركاء بالهيئة 146 بلاغاً عقارياً من المستفيدين، والعاملين في القطاع العقاري.

وعملت الهيئة على تسجيل 5160 مستفيداً في خدمة عقاري، وتسجيل 338 منشأة عقارية، كما أصدرت 1088 تفويضًا إلكترونيًا، بالإضافة إلى تسجيل 3510 معلنيين عقاريين، منها 287 منشأة، و3223 للأفراد، وذلك ضمن خدمات عقاري التي تقدم خدمات التسجيل وإصدار التراخيص والتفاويض للمنشآت والمنصات الإلكترونية العقارية والأفراد الراغبين بمزاولة الأنشطة العقارية، وتسجيل المعلنين العقاريين، وتقديم البلاغات، ومتابعتها إلكترونياً.

يُذكر أن الضوابط والمعايير التي أصدرتها الهيئة مسبقاً، أسهمت في حوكمة القطاع العقاري، ورفع شفافية التعاملات العقارية؛ بما يحفظ حقوق المتعاملين فيه، كما يمكن للمهتمين بالقطاع العقاري تقديم البلاغات عن المخالفين من خلال الرابط الإلكتروني https://eservices.rega.gov.sa أو الاتصال بالهاتف المجاني (8003030099).