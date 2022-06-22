اخبار الخليج – لأول مرة في البحرين.. علاج تضخم الشريان الأورطي البطني بالدعامات وبرنامج Fusion بالمستشفى العسكري

محمد بن مسعود - الدمام - صرح الدكتور مارتن ماريش استشاري جراحة الأوعية الدموية في المستشفى العسكري بأنه تم تشخيص مريض بحريني يبلغ من العمر ٦٦ عاماً بتمدد كبير بالاوعية الدموية حوالي ٦سم في الشريان الاورطي في البطن . هذا النوع من التوسع الاورطي اذا ترك لفترة طويلة دون علاج ممكن ان يؤدي الى تمزق هذا الشريان مما قد يؤدي إلى الوفاة عن طريق النزيف الحاد ، لذا يجب إصلاح الجزء المنتفخ من الشريان الأورطي في الدورة الدموية.

سابقاً كان يتم إصلاح الجزء المنتفخ من الشريان الاورطي عن طريق جراحة كبيرة تتطلب فتح واسع للبطن ووقف الدورة الدموية لنصف الجسم لفترة زمنية . أما في الوقت الحاضر تمكن جراحوا المستشفى العسكري من استخدام تقنيات جديدة لغرفة العمليات الهجينة الجديدة والتي تقع بالبرج الجنوبي وهي تجمع بين الجراحة المفتوحة وتقنيات الاوعية الدموية التداخلية.

حيث تمت معالجة المريض عن طريق إجراء ثقب صغير باستخدام قسطرة عبر شرايين الفخذ .

أثناء وضع الدعامات كان الأطباء يستخدمون تقنية Fusion الجديدة تمامًا و التي تجمع بين صور الأشعة المقطعية وتصوير الأوعية. كما تسمح هذه التقنية بوضع الدعامة بشكل دقيق جدًا وتقليل كمية الصبغه اللازمة ، مما ساهم في إنخفاض كبير في المخاطر على المريض وجعل الاجراء اكثر أمانًا . بعدها خرج المريض وهو بحالة صحية مستقرة في اليوم التالي بعد الجراحة .

وقد أعرب الدكتور مارتن عن امتنانه وشكره لقائد الخدمات الطبية الملكية اللواء بروفيسور الشيخ خالد بن علي آل خليفة على دعمه المستمر وتوجيهه لقسم الأوعية الدموية حتى تمكن القسم للوصول إلى التميز في تشخيص وعلاج أمراض الأوعية الدموية.