غرفة جازان تبدأ استقبال طلبات التسجيل في البرامج التدريبية المهنية المكثفة “عن بعد”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

بدأت أكاديمية غرفة جازان للتدريب بالتعاون مع مركز المبدعون للدراسات والاستشارات والتدريب بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم استقبال طلبات التسجيل في عدد من البرامج التدريبية المهنية المكثفة “عن بعد”.

وتشمل البرامج التدريبية التي تستمر لمدة شهرين بمعدل 200 ساعة، برنامج إدارة المستشفيات وإدارة الموارد البشرية والمحاسبة والإدارة المالية لرواد الأعمال.

ودعت غرفة جازان، الراغبين إلى التسجيل في البرامج من خلال الرابط https://forms.gle/qf56CsMjTvKXteuP6.