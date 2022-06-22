المياه الوطنية تشغّل شبكات مياه لـ 4 قرى بمحافظة بيش

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

انتهت شركة المياه الوطنية، ممثلة بوحدة أعمال المياه بمنطقة جازان من تشغيل شبكات مياه في 4 قرى بمحافظة بيش، وهي المحاصية، حلة علي بن موسى، الجارة، والزينية.

وبيّنت الشركة أن تشغيل شبكات المياه في القرى التابعة لمحافظة بيش جاء بهدف تعزيز منظومة المياه في المنطقة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاء التشغيلية للخدمات المائية في المحافظة.

وأكد المهندس بندر ناصر جبر مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان، أن الشبكات التي نفذتها الشركة مكونة من شبكات وخطوط ناقلة بأطوال بلغت 18 كم طولي، وعدد 480 توصيلة منزلية، وخزان مياه واحد بسعة 10 آلاف م3.

وبيّن أن تشغيل الشبكات سيسهم في خدمة أكثر من 3300 مستفيد بكمية مياه تصل إلى 1000 م3/يوم، وعدد ساعات ضخ تصل إلى 24 ساعة باليوم، وذلك بهدف رفع نسب تغطية بالمياه، وتحسين الكفاءة التشغيلية في المنطقة.

ودعا مدير عام وحدة أعمال المياه بمنطقة جازان عملاء الشركة الذين تم تركيب العدادات لهم زيارة الفرع الإلكتروني لشركة المياه الوطنية لتحديث بياناتهم.