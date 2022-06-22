مصرع أكثر من 250 شخصاً جراء زلزال ضرب ولاية بكتيكا الأفغانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت السلطات الأفغانية الليلة الماضية مصرع أكثر من 250 شخصاً جراء زلزال ضرب ولاية بكتيكا قرب الحدود الباكستانية بلغت قوته 5,9 درجات على مقياس ريختر. وأفاد مساعد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية بلال كريمي أن الكثير من المنازل دُمّرت وسكانها لا يزالون محتجزون تحت الأنقاض, داعياً وكالات الإغاثة لتقديم مساعدة فورية للضحايا لتجنب كارثة إنسانية. وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد 44 كيلومتراً عن مدينة (خوست) القريبة من الحدود الافغانية-الباكستانية وعلى عمق 51 كيلومتراً. أخبار قد تهمك

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