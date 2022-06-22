أمير نجران يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - لمناطق_نجران
استقبل صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة مساعد بن أحمد الغامدي، بمناسبة تكليفه رئيساً للفرع بالمنطقة.
ونوّه سمو أمير منطقة نجران بالجهود التي يبذلها منسوبو فرع النيابة العامة بالمنطقة، متمنياً للغامدي التوفيق في مهام عمله الجديدة.
من جهته أعرب الغامدي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما حظي به من توجيهات، مثمناً اهتمام سموه بفرع النيابة العامة بالمنطقة.
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