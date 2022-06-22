محمد بن مسعود - الدمام - أعلن برنامج حساب المواطن، عن صدور نتائج الأهلية للدورة 56 (شهر يوليو 2022). وقال البرنامج إنه يمكن التحقق من الأهلية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية. وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة 55 10.2 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثرَ من 120 مليار ريال؛ منها مليار و45 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه عاجل من “حساب المواطن” للمستفيدين من دعم البرنامج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.