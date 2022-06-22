شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ ”الخليج 365” : الجهات المختصة في سيدني لم تفصح عن طريقة وفاة المواطنتين عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - التحقيقات الأولية كشفت أن المواطنتين متوفيتان منذ شهرين

كشف مصدر خاص بوزارة الخارجية لـ "اليوم " أن القنصلية في سيدني تلقت بلاغ عن طريق الشرطة حول وفاة مواطنتين داخل شقتهما وذلك بعد استغراب مالك العقار بتأخر المواطنتين في سداد الإيجار وعلى ضوء ذلك أبلغ المالك الشرطة لشقة المتوفين وحين الدخول للشقه عثر عليهما ميتتان ،حيث كشفت التحقيقات الأولية أنهما متوفيتان منذ الشهرين ولم تفصح الجهات المختصة المحلية عن طريقة الوفاة.

وأوضحت قنصلية المملكة في سيدني أنها تلقت بلاغ من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية بالإضافة إلى الشرطة المحلية عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما بمدينة سيدني .

وبينت القنصلية أنه انطلاقا من توجيهات القيادة وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين السعوديين ،قامت القنصلية بالتواصل الفوري مع السلطات المحلية المختصة لكشف ملابسات القضية والوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة ،وطلبت القنصلية من الجهات المعنية موافاتهم في أسرع وقت بنتائج التحقيق في أسباب احتمال وفاتهما

لافته لمواصلة القنصلية متابعة القضية مع السلطات الأسترالية المختصة ،كما تعرب عن تعازيها ومواستها لأسرة الفقيدتين.