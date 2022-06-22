شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة طن من الأسماك المحظورة بينها 38 سمكة قرش في القنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة مع دوريات حرس الحدود بمحافظة القنفذة من ضبط مخالفي لأنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وفي التفاصيل اوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي انه تم ضبط عدد من المخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم أدوات صيد الأسماك المخالفة، حيث تم مصادرة تلك الأدوات وهي 8400 متر من شباك الصيد محظوره من النايلون المبروم ، بالإضافة الى مصادرة " المصيد" أكثر من 1000 كيلوجرام من الأسماك منها 38 سمكة قرش، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة .

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن ابراهيم المعيدي أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية، مؤكدًا على استمرار وتكثيف الجولات الرقابية للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظًا على الثروات المائية الحية.