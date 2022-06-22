اخبار الخليج – وزير شئون البلديات والزراعة يستقبل رئيس البرنامج القطري أمم المتحدة للمستوطنات البشرية في البحرين

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة في مكتبه بشئون البلديات، السيدة فرناندا لوناردوني، رئيسة البرناج القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في مملكة البحرين (الموئل) والوفد المرافق لها وذلك لبحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، أشاد سعادة الوزير بالتعاون البناء والمثمر القائم بين مملكة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والذي أثمر الكثير من النتائج المهمة على صعيد تطوير المدن والاهتمام بالمواقع العمرانية والحضرية متطرقا إلى مجالات التعاون المشترك بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة، مؤكدًا على أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا خاصًا بمبدأ التنمية المستدامة كونها إحدى أهم ركائز التنمية الشاملة في مملكة البحرين.

وأكد الوزير أهمية التعاون على المستوى الإقليمي بين الدول العربية من خلال الدور الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

من جانبها، أشادت السيدة فرناندا لوناردوني بالتقدم الملحوظ الذي شهدته مملكة البحرين على صعيد التنمية الحضرية، مؤكدًا على حرص البرنامج على مواصلة التعاون مع الوزارة في شتى البرامج والمجالات بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والرفاهية للبشرية.

وقدمت السيدة فرناندا شرحا عن منتدى الأمم المتحدة للتنمية الحضرية الذي سيقام في دولة بولندا نهاية الشهر الجاري وسيشارك فيه سعادة الوزير ممثلا لمملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ومشاريع التعاون المشترك، وسبل تكثيف وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيز جهود تطوير المدن والقرى في مملكة البحرين.