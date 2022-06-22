اخبار الخليج – المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تقوم بزيارة ميدانية إلى دار الكرامة للرعاية الاجتماعية

محمد بن مسعود - الدمام - بناء على الولاية الواسعة الممنوحة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والاختصاص الممنوح لها بموجب أحكام قانون إنشائها قامت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق في المؤسسة بزيارة تفقدية إلى دار الكرامة للرعاية الاجتماعية التابع إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وذلك للوقوف على الأوضاع العامة المقيمين وملاحظاتهم، والتأكد من مدى تمتعهم بحقوقهم المكفولة بموجب التشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وخلال الزيارة اطلع وفد المؤسسة على مرافق الدار واستمع إلى إيجاز حول دور الدار في مكافحة التسول والتشرد وأهم الإجراءات المتعلقة بهذا الشأن منوهًا بجهود الدار في توفير جميع أوجه الرعاية والخدمات المختلفة للمتسولين والمتشردين للمرة الأولى.

هذا ويمكن التواصل مع المؤسسة الوطنية من خلال الخط الساخن المجاني (80001144)، أو عبر تطبيق الهواتف النقالة NIHR Bahrain، أو الموقع الإلكتروني www.nihr.org.bh.