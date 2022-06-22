اخبار الخليج – رئيس جامعة الخليج العربي يصدر قراراً بترقية الدكتور بن خلف لدرجة أستاذ مشارك

محمد بن مسعود - الدمام - صدر عن رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي قرار يقضي بترقية الدكتور نور الدين بن خلف إلى درجة أستاذ مشارك في قسم علوم الحياة بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي.
إلى ذلك، ثمن الدكتور نور الدين بن خلف هذه الترقية من سعادة رئيس الجامعة الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي. معبراً عن بالغ شكره «لثقته وتقديره ودعمه المستمرين لأعضاء الهيئة الاكاديمية بجميع الكليات والأقسام بجامعة الخليج العربي» مثمنا في الوقت ذاته حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة أكاديمية حاضنة ومشجعة للابتكار في البحث العلمي لخدمة القضايا المحورية في دول المنطقة.
وقال: «نهدف في جامعة الخليج العربي لأن نكون مركزاً أكاديميا وبحثياً متميزا لمعاجلة اهتمامات دول مجلس التعاون الخليجي ، لذا فإن الجامعة التي تأسست قبل أكثر من 40 عاماً تعطي الأولوية للأبحاث العلمية الرصينة الساعية إلى وضع الحلول لمختلف القضايا والمشكلات في دول المنطقة، موضحا أن سياسة الجامعة في دعم الابتكار والبحث العلمي هي وراء هذا التطور المهم في عدد وجودة المنشورات العلمية كما أكد أن الجامعة تعمل على أن تكون رائدة في مجال البحث العلمي و الابتكار في المنطقة و ذلك عبر العمل على دعم التميز في البحث العلمي و ارساء القدرات اللازمة له، حيث ثمن الدور المحوري و المجهودات التي يقوم بها رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي في دعم هذه التمشي، وهو ما يدعوا إلى الفخر والاعتزاز”.
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