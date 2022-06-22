محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة الأمين العام لمجلس التعليم العالي نائب رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي بمكتبها الدكتور Ciarán Ó Catháin الرئيس التنفيذي لبوليتكنك البحرين .
وخلال اللقاء، أكدت سعادتها حرص مملكة البحرين على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار في التعليم، وإنجاز المشاريع الرامية للارتقاء بقطاع التعليم العالي وتخريج أجيال متمكنة من كافة المهارات المطلوبة في سوق العمل.
من جانبه، عبر الدكتور Ciarán Ó Catháin عن عميق تقديره وامتنانه لما تحظى به بوليتكنك البحرين من دعم على كافة المستويات، يعكس ما لقطاع التعليم من اهتمام وتقدير كبيرين في مملكة البحرين.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – د. الشيخة رنا تؤكد الحرص على إنجاز المشاريع الرامية للارتقاء بالتعليم العالي خلال استقبال الرئيس التنفيذي لـ«بوليتكنك» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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