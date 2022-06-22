“مكتبة الملك فهد الوطنية” تشارك في معرض المدينة المنورة للكتاب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة
تشارك مكتبة الملك فهد الوطنية في معرض المدينة المنورة للكتاب 2022 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بمركز الملك سلمان العالمي للمؤتمرات بالمدينة المنورة خلال الفترة من(16-25)، عبر جناحٍ يقدم العديد من الخدمات للزوار والتعريف بخدماتها في علم المكتبات والمعلومات.
وتضمن الجناح التعريف ببرنامج “الفهرس السعودي الموحد” الذي يهدف إلى حصر الإنتاج الفكري السعودي في كافة أنواع المكتبات السعودية وتوثيقه، ليتسنى الوصول إليها من جانب المستفيدين بأسرع طريقةٍ ممكنة, إضافةً إلى أن الجناح يقدم خدمة استقبال طلبات الترميم وتعقيم المخطوطات عبر معمل المكتبة، والذي يعد من المعامل المتطورة إقليمياً نظراً لما تمتلكه من أجهزةٍ حديثة، وخبراء متمكنون من التعامل مع المخطوطات, إلى جانب تعريف الزوار ببعض الأدوات والمواد المستخدمة في عمليات الترميم والتعقيم .
ولفت الجناح من خلال صور نادرة للمعالم الأثرية لعددٍ من المواقع والمدن السعودية أنظار زوار المعرض الذين وجدوا ما يثري ذائقتهم المتعطشة إلى معرفة معالم وأثار مدن المملكة، حيث يزخر الجناح بمجموعةٍ من الإصدارات الثمينة في مختلف المجالات الثقافية والمعرفية والبصرية.
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