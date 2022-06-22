محمد بن مسعود - الدمام - نظمت الهيئة السعودية للمقاولين بالتعاون مع جمعية إدارة المرافق فعالية اليوم العالمي لإدارة المرافق تحت عنوان «قيادة إدارة المرافق نحو مستقبل مستدام».
وتضمنت الفعالية إقامة حلقات نقاش وورش عمل تهدف إلى طرح أحدث التطورات في مجال إدارة المرافق، مع مشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وكذلك الجهات المختصة والخبراء في إدارة المرافق، وذلك لرفع وتحسين أداء المنشآت ذات العلاقة.
كما تمت مشاركة النسخ السابقة من جهات عدة مثل الهيئة العامة لعقارات الدولة، وجمعية إدارة المرافق السعودية، وجمعية الشرق الأوسط وغيرها.
وتعد شركة بن عفيف لإدارة العقارات أول شركة في السعودية متخصصة في مجال إدارة العقارات والمرافق، ولها باع طويل وخبرة تراكمية لتنفيذ المشاريع.
كما تقدم شركة بن عفيف لإدارة العقارات خدماتها لعدد من القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك.
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم شركة بن عفيف لإدارة العقارات الراعي الرسمي لفعالية اليوم العالمي لإدارة المرافق 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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