اخبار دوليه – اندلاع حرائق غابات تؤججها رياح قوية جنوب غربي تركيا

محمد بن مسعود - الدمام - يكافح رجال الإطفاء لإخماد حرائق تؤججها رياح قوية في إحدى غابات جنوب غربي تركيا .

وتشارك 20 طائرة هليكوبتر و14 طائرة متخصصة، و 1500 فرد وأكثر من 360 مركبة في جهود مكافحة الحرائق.

وقال وزير الغابات وحيد كيريتشي الذي زار المنطقة المعروفة باسم بوردوبيت بالقرب من منتجع مرمريس المطل على بحر إيجه إن «الجهود المكثفة التي تبذلها فرقنا للسيطرة على النيران مستمرة» مشيرا إلى أن المناطق السكنية بعيدة عن الخطر.

وقالت هيئة معنية بمراقبة الطقس تابعة للاتحاد الأوروبي إن حرائق الصيف الماضي كانت الأشد على الإطلاق في تركيا مشيرة إلى أن حوض البحر المتوسط أصبح بؤرة لحرائق الغابات.

ويقول العلماء إن تغير المناخ الناتج عن أنشطة البشر يجعل موجات الحر أكثر تكرارا وأشد حدة.