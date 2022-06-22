“تركي آل الشيخ” يخضع لعملية جراحية.. والكشف عن وضعه الصحي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، خضوعه لعملية جراحية لمدة 7 ساعات، مشيرًا إلى أن العملية تكللت بالنجاح.

وطمئن جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه بخير، موجهًا الشكر لكل من سأل عنه.

وكتب تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك: “الحمدلله الحمدلله الحمدلله … اجريت عمليه جراحيه لمدة 7 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد … اشكر كل من سأل عني واحب اطمنهم أنا بخير إن شاء الله”.