شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في سيدني تتواصل مع السلطات لسرعة التحقيق في وفاة مواطنتين عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقت القنصلية العامة للمملكة في سيدني من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، والشرطة المحلية بمدينة سيدني، بلاغا عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني.

وانطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله - وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين السعوديين، قامت القنصلية بالتواصل الفوري مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة، وطلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في اسباب وفاتهما رحمهما الله.

وستواصل القنصلية متابعة القضية مع السلطات الاسترالية المختصة.

كما تعرب القنصلية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.