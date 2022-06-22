بيان عاجل من قنصلية المملكة في سيدني بشأن وفاة فتاتين سعوديتين

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت قنصلية المملكة في سيدني أنها تلقت من وزارة الخارجية والتجارة الأسترالية، والشرطة المحلية بمدينة سيدني، بلاغا عن وفاة مواطنتين سعوديتين في مقر سكنهما في مدينة سيدني.

وانطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – وما توليه من اهتمام ورعاية للمواطنين السعوديين، قامت القنصلية بالتواصل الفوري مع الجهات الأسترالية المختصة للوقوف على حيثيات الواقعة المؤسفة.

وطلبت من الجهات المختصة موافاتها في أسرع وقت بنتائج التحقيق في اسباب وفاتهما رحمهما الله .

وستواصل القنصلية متابعة القضية مع السلطات الاسترالية المختصة، كما تعرب القنصلية عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيدتين.