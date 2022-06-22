أنعام : شراء أصل عقاري في جدة بـ 23 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، شرائها شراء أصل عقاري “عمارة سكنية إدارية” بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز في جدة، عن طريق البيع بالمزاد العلني بقيمة 23 مليون ريال غير شاملة لضريبة التصرفات العقارية.

وبينت الشركة في بيان عبر “تداول” أن سبب الصفقة، تعزيز بشراء أصول مدرة للدخل وتنويع أعمال المجموعة بالقطاع العقاري، سينعكس الأثر المالي على إيرادات الشركة بداية من الربع الأول من 2023.