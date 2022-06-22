محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة، شرائها شراء أصل عقاري “عمارة سكنية إدارية” بشارع الأمير محمد بن عبدالعزيز في جدة، عن طريق البيع بالمزاد العلني بقيمة 23 مليون ريال غير شاملة لضريبة التصرفات العقارية.
وبينت الشركة في بيان عبر “تداول” أن سبب الصفقة، تعزيز بشراء أصول مدرة للدخل وتنويع أعمال المجموعة بالقطاع العقاري، سينعكس الأثر المالي على إيرادات الشركة بداية من الربع الأول من 2023.
كانت هذه تفاصيل خبر أنعام : شراء أصل عقاري في جدة بـ 23 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.