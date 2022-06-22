اخبار الخليج – على مستوى الوطن العربي.. طالبة بحرينية تفوز بمسابقة الإبداع اللغوي بمصر

محمد بن مسعود - الدمام - في سياق الإنجازات الطلابية التي تثبت ما وصل إليه طلبة مملكة البحرين من تميز، حققت الطالبة فاطمة عبدالنبي منصور آل سعيد من مدرسة العهد الزاهر الثانوية للبنات العديد من النتائج المشرّفة في مجال الإبداع باللغة العربية الفصحى، ومن أهمها الفوز بالمركز الرابع على مستوى الوطن العربي في مسابقة التحدث والخطابة والإلقاء الشعري وتعميق دراسة النحو، للعام 2020، والتي أقيمت بجمهورية مصر العربية، والمركز الأول في مسابقة الخطابة لهذا العام على مستوى المدارس بالمملكة.

وقالت فاطمة: «مواهبي تتنوع بين الإلقاء والخطابة والتمثيل، وبدأت في ممارستها مبكراً، واستفدت كثيراً من الأنشطة والمسابقات التي تنفذها وزارة التربية والتعليم، فكانت الانطلاقة الحقيقية في المرحلة الإعدادية، ومن ثم الثانوية، في ظل دعم كبير من الإدارات المدرسية والمعلمات والوالدين، كما أتشرف بأنني عريفة لحفل المتفوقات السنوي بثانوية العهد الزاهر، وعريفة ومقدمة لمنتدى الموهوبات بالمدرسة، وأطمح لاستثمار موهبتي بالشكل الذي يرفع راية وطني الغالي في المحافل الإقليمية والعالمية».