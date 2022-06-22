اخبار الخليج – د. المضحكي تبحث مع د. عسكر آلية دعم طلبة الجامعة الرياضيين والفنيين لتمثيل البحرين في المنتخبات الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - بحثت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، خلال اجتماع مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة الدكتور عبدالرحمن صادق عسكر، آلية دعم الكوادر الإدارية والفنية والرياضية، واللاعبين واللاعبات من طلبة الجامعة للمشاركة في المنتخبات الوطنية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار توجيه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، جامعة البحرين إلى تقديم الدعم للاعبين واللاعبات من طلبة الجامعة، خلال مشاركتهم مع الفرق والمنتخبات الوطنية.

ودرس الطرفان – في الاجتماع الذي انعقد يوم الاثنين (20 يونيو 2022م) – كيفية تسهيل مشاركة الفنيين واللاعبين من جامعة البحرين مع الفرق والمنتخبات الوطنية، بالصورة التي تدفعهم نحو الظهور بالشكل المشرف، وتحقيق النتائج المتميزة التي ترفع اسم وعلم مملكة البحرين في مختلف المحافل والبطولات الرياضية.

ودرس المشاركون في الاجتماع، خطة تطوير المناهج الأكاديمية الخاصة بقسم التربية الرياضية، بما يتماشى مع سياسات المملكة في مجال الرياضة، وبالمستوى الذي يعزز التعاون بين الهيئة والجامعة، للارتقاء بالمنظومة الرياضية الوطنية.

كما بحث الطرفان، تطلعات مملكة البحرين في المجال الرياضي، لإعداد رياضيين مؤهلين في مجالات مختلفة من علوم الرياضة، وتكثيف الجهود لزيادة انخراط طلبة جامعة البحرين في المجالات الرياضية، والإعداد المسبق لمشاركة الطلبة في المسابقات الرياضية وفعاليات الدوري الرياضي، وتم عرض خطط الجامعة لتطوير مناهج علوم الرياضة بتخصصاتها المختلفة، وفق المعايير العالمية، وحاجة مملكة البحرين للتنوع في التخصصات والممارسات المتعلقة بالمجال الرياضي، وتلبية حاجات سوق العمل في هذا المجال.

حضر الاجتماع من جامعة البحرين كل: من نائب الرئيسة لخدمات تقنية المعلومات والشؤون الإدارية والمالية الدكتور أسامة عبدالله الجودر، ونائب الرئيسة للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا الدكتور محمد رضا قادر، وعميدة شؤون الطلبة الدكتورة فاطمة محمد المالكي، وعميدة كلية العلوم الصحية والرياضية الدكتورة لينا محمد خنجي.

وحضر الاجتماع من الهيئة العامة للرياضة – بالإضافة إلى د. عسكر – مدير إدارة الشؤون القانونية والتراخيص بوزارة شئون الشباب والرياضة راشد عبداللطيف الزياني، ورئيس مبادرات سمو الشيخ خالد بن حمد بالمكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، يوسف دعيج محورفي.