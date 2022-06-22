تعليم نجران ينفذ لقاءً تعريفياً عن “مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نفذت الإدارة العامة للتعليم بنجران، ممثلة في إدارة الشؤون التعليمية، أمس لقاءً تعريفياً عن “مشروع الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية”، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضحت الإدارة أن المشروع يشمل جميع الإدارات التعليمية بالمنطقة والمحافظات في تخصصات “اللغة العربية، والدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي، والعلوم الإدارية، ورياض الأطفال، والتربية الخاصة” ويهدف إلى رفع كفاءة المعلمين والمعلمات وتطويرهم في تخصصات جديدة، واستثمار قدراتهم لتطوير مخرجات التعليم.

وتضمن اللقاء تعريفاً بأنظمة الدراسة واللوائح المتعلقة بالدراسات العليا، إلى جانب عرض مرئي عن المشروع من حيث المبررات والجهات المنفذة والتخصصات، وشرح الدور الذي تقوم به إدارة التعليم في دعم ومتابعة المعلمين والمعلمات الملتحقين ببرامج الدبلوم العالي، وإنشاء مصفوفة التخصصات المتجانسة، والإشراف على المعلم والمعلمة في التخصص الجديد بعد اجتياز البرنامج، والمساهمة في تقييم أداء المتدرب خلال فترة التدريب في محور الخبرات الميدانية.