محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت الجهات الأمنية في محافظة المنصورة من القبض على إمام وخطيب مسجد ، بعد هتك عرض طفلة ذهبت إليه لحفظ القرآن الكريم.
وتقدم الأب ببلاغ، يتهم فيه إمام المسجد بهتك عرض طفلته القاصر وتدعى “شمس” 12عاما، والاعتداء عليها جنسيًا وإصابتها بنزيف حاد ونقلها إلى المستشفى.
وقال الأب في بلاغه، إن المتهم يعمل في تحفيظ القرآن فأرسل ابنته إليه لحفظ كتاب الله بمقابل شهري قدره 150 جنيها، إلا أنه بعد أسبوعين من بدء الحفظ فوجئ بمعاناة الفتاة من آلام حادة وأخبرته بقيام المحفظ بالاعتداء عليها جنسيًا.
وأشار الموقع إلى اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة باستدراج الطفلة داخل غرفة وهتك عرضها ما تسبب فى إحداث إصابتها.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أب يرسل ابنته لحفظ القرآن لدى إمام مسجد في مصر .. وبعد أسبوعين حدثت المفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.