12249 إصابة جديدة بكورونا في الهند

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12.249 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة منذ بدء الجائحة إلى 43.331.645 حالة. وأفادت وزارة الصحة الهندية في بيان اليوم، أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 524.903 حالات.

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