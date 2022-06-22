زلزال بقوة 5.2 بمقياس ريختر يضرب منطقة الخليج العربي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

رصد مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء، زلزالا في الخليج العربي.

وأوضح مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس، أن الزلزال بقوة 5.2، حدث في الساعة 1:09.

يذكر أنه قبل 5 أيام قد شهد الخليج العربي أربعة زلازل في أقل من 24 ساعة.