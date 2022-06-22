الحصيني يتوقع : هطول أمطار على 6 مناطق نهاية الأسبوع الجاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إمكانية هطول أمطار بعدة مناطق، نهاية هذا الأسبوع.
وقال الحصيني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: هناك إجماع من النماذج العددية للطقس على وجود حالة ممطرة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة وجنوب الشرقية نواحي الربع الخالي، وتشمل أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن نهاية هذا الأسبوع.
وأضاف: متوقع ان شاء الله أن تستمر أيام و تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة النبوية واحتمال مناطق أخرى من المملكة.
وتابع: الأمطار المتوقعة رعدية ومتفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد وفرصة سيول.
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