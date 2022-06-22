الغذاء والدواء.. توضح مدى إمكانية استخدام العبوات الكبيرة للمياه المعدنية أكثر من مرة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن إعادة استخدام مواد التعبئة والتغليف، وتعرّضها للحرارة وأشعة الشمس، قد يؤديان إلى هجرة المُركبات الكيميائية في البلاستيك إلى الطعام.
وبيّنت الهيئة في “أنفوجراف” نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أن المواد البلاستيكية الأخرى مثل البولي كربونات المستخدمة في العبوات الكبيرة للمياه المعدنية، لم يثبت أنها تتفاعل مع الطعام.
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