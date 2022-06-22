محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت شركة المنجم للأغذية، رفع التعليق المفروض من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، على إحدى مجموعات منتجات الدواجن، وعليه ستقوم الشركة باستئناف واردتها من هذه المنتجات، كما تود التوضيح أنه لا يوجد أثر مالي بسبب هذا التعليق المؤقت.

كانت هذه تفاصيل خبر المنجم : “الغذاء والدواء” رفعت تعليق إحدى مجموعات منتجاتنا من الدواجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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