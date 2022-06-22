شكرا لقرائتكم خبر عن آل جابر يناقش جهود إنجاح الهدنة باليمن مع القائم بأعمال السفارة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، أمس، القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن د. يفغيني كودروف. وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الرئيس د. رشاد العليمي، إضافة إلى مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية، والتأكيد على أهمية سرعة فتح الحوثيين للمعابر في تعز وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.