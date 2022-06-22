محمد بن مسعود - الدمام - شـاهد : ردة فعل سائق “أوبر” في السعودية بعدما قامت زبونة بإلغاء الطلب بسبب تأخره وعدم الرد على اتصالاتها ؟!

وثق مقطع فيديو، ردة فعل سائق أوبر بعدما قامت زبونة بإلغاء الطلب بسبب تأخره وعدم الرد على اتصالاتها. ورصد الفيديو سائق أوبر، يقوم بالدعاء على الزبونة بسبب خسارته لقيمة البنزين، حيث قال:”تنقص من عمرك حق البنزين اللي خسرته عشان أجيكي”. تكملة الخبر في الأسفل قد يهمك ايضاً : وواصل سائق أوبر، دعائه على الزبونة، قائلا:”تنقص من سنوات عمرك لو هتعيشي 50 سنة”، حيث لاقى الفيديو تفاعلاً وانتشاراً واسعاً بمنصات التواصل الاجتماعي.

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